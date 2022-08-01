У Запоріжжі вуличний художник розмальовує місто патріотичними графіті [ Редагувати ]
У Запоріжжі вуличний художник розмальовує місто патріотичними графіті. Серед його робіт: надписи "Запоріжжя - це Україна", "Україна назавжди", та "Бойовий голуб ЗСУ". Свої написи Денис називає тимчасовими. Чому - розкажуть наші журналісти.
Денис мріяв стати спортсменом, та через травми всерйоз зайнявся хоббі - малюванням. Після 24 лютого вирішив створити у Запоріжжі серію патріотичних графіті. Ідею підтримала місцева влада та дозволила художнику працювати у самому центрі міста. Замість полотна - стіни багатоповерхівок. Одна з робіт Дениса, "Україна назавжди", нині прикрашає поштове відділення.
Денис "lipton", вуличний художник:
Моя задача нарисовать так много и такими большими буквами, чтобы не было одного из 10, кто сомневается. Мы рождены на этой земле, нас земля питает. Мы украинцы не просто так. 30 лет этому государству. Я хочу, чтобы еще было 300 лет этому государству, еще лучше 3000 лет. Украина должна быть навсегда.
Багато хто з друзів та знайомих вуличного художника захищає Україну від рашистської орди. Ще більше знайомих воїнів з'явилося, коли він створив у Запоріжжі "голуба ЗСУ".
Денис "lipton", вуличний художник:
Это скорее высмеивание СМИ в стране противника, в российской федерации. Была информация, что они считают, что у нас гуси в химлабораториях заражают, их отправляют на россию, и они там убивают людей. Я решил саркастично подойти к этому образу. Сделал боевого голубя в форме АЗОВа, что у нас такие есть. Бойтесь ребята, мы всех накажем.
Хлопці на передовій були зворушені цим артом, каже художник.
Денис "lipton", вуличний художник:
Они говорят: "Я, сидя в окопе, плачу и мечтаю вернуться домой хотя бы на день, чтобы взять ребенка и сфоткаться на фоне этого". Это уважение. Для меня это и есть обратная оценка моего творчества.
Своїми роботами Денис висловлює подяку українським бійцям та підтримує дух мирних жителів Запоріжжя.
Денис "lipton", вуличний художник:
Моя помощь, моя поддержка непосредственно ребятам из ЗСУ. Я просто чувствую, что я должен так сделать, сказать громко, чтобы услышали все, что слава ЗСУ и мы победим, наши ребята делают все возможное, мы должны быть им благодарны.
Власні графіті художник вважає тимчасовими, в дусі часу. Тому після перемоги на тих же місцях обіцяє створити нові, які, сподівається, залишаться назавжди.
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