Ввечері 4 серпня російські війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав людей залишатися в укриттях, оскільки зберігається загроза обстрілу.

Окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Є попередня інформація про 3 постраждалих.



Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається.

Пізніше очільник Харківщини повідомив, що усі троє постраждалих госпіталізовані: двоє чоловіків і жінка. Поранені потребують хірургічного лікування.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під артилерійські удари потрапили Салтівський та Індустріальний районі міста. Також під потужним обстрілом опинився житловий масив Павлове Поле.

Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

Нагадаємо, що під Харковом ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки.