ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях (відео) [ Редагувати ]
Ввечері, 5 серпня, злетіли у повітря ще два склади з боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
Цього разу снаряди на складах окупантів здетонували поблизу Токмака Запорізької області та у Бериславському районі Херсонської області.
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