Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував главі кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив Ердоган, пише TRT Haber.

Це не перша ініціатива турецького лідера.

З такою заявою турецький президент виступив перед журналістами, відповідаючи на питання за підсумками персональної зустрічі з путіним в Сочі.

Ердоган навів вдалий, на його думку, приклад перемовин в Стамбулі, що призвів до угоди щодо "зернового коридору".