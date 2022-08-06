Ердоган запропонував путіну провести зустріч з Зеленським [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував главі кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив Ердоган, пише TRT Haber.
Це не перша ініціатива турецького лідера.
З такою заявою турецький президент виступив перед журналістами, відповідаючи на питання за підсумками персональної зустрічі з путіним в Сочі.
Ердоган навів вдалий, на його думку, приклад перемовин в Стамбулі, що призвів до угоди щодо "зернового коридору".
Попри труднощі, я вірю в те, що криза (війна рф проти України - ред.) буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із Зеленським. Ми будемо продовжувати свої наміри.
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