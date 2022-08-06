Придбання Twitter: Маск озвучив умову [ Редагувати ]
Ілон Маск заявив, що готовий купити Twitter, якщо соціальна мережа надасть докази справжності перевірених нею облікових записів. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Ілона Маска.
Ще в липні Маск відмовився придбати соціальну мережу через те, що Twitter не хоче розкривати інформацію про кількість ботів.
Якщо Twitter розкриє свій метод вибірки 100 облікових записів та спосіб підтвердження їх справжності, угода буде укладена на початкових умовах. Однак якщо з'ясується, що вони збрехали, угоди не повинно бути.
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