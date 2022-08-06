Ілон Маск заявив, що готовий купити Twitter, якщо соціальна мережа надасть докази справжності перевірених нею облікових записів. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Ілона Маска.

Ще в липні Маск відмовився придбати соціальну мережу через те, що Twitter не хоче розкривати інформацію про кількість ботів.