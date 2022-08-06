В Україні планують запровадити 10% податок на купівлю валюти [ Редагувати ]
Національний банк України підтримав ідею запровадити в Україні податок у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь НБУ.
З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету.
Розробка податку перебуває у компетенції Мінфіну, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу.
Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Кабміні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту.
Нагадаємо, що "Подробиці" опублікували матеріал про заплановане збільшення податків: чого очікувати українцям.
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