В Україні введуть податоук на валюту

Національний банк України підтримав ідею запровадити в Україні податок у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповідь НБУ.

З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету.

Розробка податку перебуває у компетенції Мінфіну, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу.

Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Кабміні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту.

Нагадаємо, що "Подробиці" опублікували матеріал про заплановане збільшення податків: чого очікувати українцям.