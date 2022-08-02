Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, регулятор установив правила до організації захисту приміщень установ, що працюють на ринку валютних операцій.

Національний банк передбачив:

обов’язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження;

обов’язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;

обов’язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій;

обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

Таке рішення є продовженням заходів НБУ щодо посилення вимог до приміщень небанківських установ, що отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, задля підвищення безпеки в умовах воєнного стану.

"Воно також зумовлене необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг, зокрема здійснення валютних операцій, а також посиленням безпеки роботи та захисту касових працівників та клієнтів небанківських установ", - зазначили в пресслужбі.

Постанова № 166 набирає чинності з 1 листопада 2022 року, що дасть небанківським установам достатньо часу для приведення власних приміщень у відповідність до оновлених вимог регулятора, повідомили в НБУ.