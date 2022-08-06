В Естонії назвали основну мету путіна в Україні [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
В Естонії вважають, що головною метою президента посії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.
Про це сказав глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю "24 каналу".
"Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.
За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.
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