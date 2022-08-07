Якщо Росія проведе псевдореферендуми на окупованій території України, вона поставить хрест на можливості мирних переговорів. Про це у вечірньому відеозверненні 7 липня заявив президент України Володимир Зеленський.

Щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя Росія хоче провести псевдореферендуми, щоб легітимізувати їх включення до свого складу. Так зване "волевиявлення" може відбутися 11 вересня - одночасно з місцевими виборами у РФ.