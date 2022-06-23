У Херсонській та Запорізькій областях окупанти планують "референдуми" 11 вересня - розвідка [ Редагувати ]
Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території рф заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.
Також ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".
Плани росіян наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях бракує людей для виконання адміністративної роботи. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з рф, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.
Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.
З таким закликом до людей звернулася і віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
по темі
Українські військові наблизились до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це повідомив Мелітополя Іван Федоров
У росії заявляють, що в новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей
На Херсонщині партизани підірвали автомобіль Юрія Турульова - колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік росіян і очолив окупаційну адміністрацію. Про це повідомляють і джерела в Херсонській ОВА і росЗМІ
В окупованому Скадовську на Херсонщині, в районі порту пролунали два вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв. Пізніше мер додав, що було попадання в промислову зону в районі порту
Херсонські партизани звернулися до окупантів