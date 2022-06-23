Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня. У цей день на території рф заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

Також ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського "Промсвязьбанку".

Плани росіян наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях бракує людей для виконання адміністративної роботи. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з рф, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.

Нагадаємо, що голова Херсонської облради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через Крим, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні територій.

З таким закликом до людей звернулася і віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.