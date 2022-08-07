У Києві у ніч на неділю, 7 серпня, нацгвардійці зі стріляниною затримали злочинця-рецидивіста, який намагався прорватися через блокпост. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Близько опівночі, під час несення служби на одному з блок-постів міста Києва, військовослужбовці Національної гвардії України помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після двох попереджувальних пострілів, гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися. Після цього водій залишив машину та почав тікати.

Гвардійці знайшли та затримали правопорушника. Ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який ймовірно викрав транспортний засіб та намагався знайти схованку на вулицях нічного Києва.

Рецидивіст був п'яний. Його передали слідчо-оперативній групі Нацполіції України.

Нагадаємо, що порушників комендантської години беруть "на олівець" для військкоматів.