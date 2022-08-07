На благодійному аукціоні зібрали майже мільйон 800 тисяч гривень

Картини, марки, боксерські рукавиці пішли з молотка за тисячі доларів. У Києві провели благодійний аукціон "Добра справа". Кошти від продажу лотів - підуть на допомогу переселенцям та постраждалим від агресії росії

Скільки ж грошей зібрали? І що продали за рекордні суми? Анна Каменєва все бачила і про все розкаже далі.

Прощались с жизнью мы буквально каждый день. За два месяца оккупации россия убила наш город и убила очень много наших мариупольцев...

Катерина разом із дочкою виїхали із Маріуполя 24 лютого, та за два дні повернулися назад. І наступні два місяці - в окупації - були найстрашнішими.

Катерина Хлименкова, переселенка з Маріуполя:

Когда в четыре утра начинали летать самолеты и сбрасывали бомбы, вот вся земля, побелка, ты вот так сидишь и вот это все на тебя сыпится, и кажется, что тебя живьем сейчас засыпет.

Тетяна Хлименкова, переселенка з Маріуполя:

Старшнее всего было понимание, что не будет еды, чтобы вижить и смерть людей конечно. Видеть трупы просто проходя по улице, нет варианта не смотреть на это.

Наприкінці квітня жінка з дочкою вирішили - треба виїхати. Дев'ять днів дороги та очікувань - і разом із колоною з "Азовсталі" вони вирвалися з окупації. Вже в Києві Катерина почала волонтерити.

Этот штаб спасает, чтобы не сойти с ума окончательно.

Тепер у жінки нова мета.

Катерина Хлименкова, переселенка з Маріуполя:

Открыть хаб на базе университета нашего, Мариупольського госдарственного университета, который тоже переехал сюда, открыть, чтобы помогать нашим мариупольцам.

І аби зібрати кошти для відкриття хабу у столиці влаштували благодійний аукціон "Добра справа". Його мета, каже організатор заходу, допомогти постраждалим від війни. Зібрані гроші підуть ще на два гуманітарних проєкти.

Владлен Неклюдов, організатор благодійного аукціону "Добра справа":

Створити такий дитячий табір для того, щоб реабілітувати переселенців. Там потрібна сума коштів - близько 600 тисяч гривень. Хочемо допомогти теж 21 сім'ї з Кременчука. Помните ту страшну трагедію, коли ракета влучила в торговий центр "Амстор" і там загинула 21 людина і цим сім'ям я теж хочу допомогти.

З молотка пішло 100 лотів. На аукціон виставили картини українських художників, малюнки, які діти відправляли нашим воїнам на передову. А цю картину намалювала переселенка із Маріуполя.

Тетяна Хлименкова, переселенка з Маріуполя:

Картина имеет название - українською мовою - "Кольори незалежності", на ній намальовані настрої нашої держави. Это было мое настроение, которе я хоетла показать.

А ще лоти для аукціону надали прем'єр, міністр оборони, голова МВС, нардепи, мер Києва. А найбільше предметів передав головнокомандувач Збройних сил. Колода гральних карт із зображенням російських воєнних злочинців - з автографом Валерія Залужного. Свій підпис він поставив і на картині з потопленим крейсером "москва", який пішов у завданому напрямку. І на марках - із цим же кораблем. І саме за ці лоти - найбільше змагалися учасники аукціону. Торги були в доларах.

Один з екземплярів марок із підписом Залужного пішов з молотка - за рекордні 3200 доларів. Ще один - за 2200. Та найдорожчим лотом аукціону стали - боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка.

Загалом на благодійному аукціоні зібрали майже мільйон 800 тисяч гривень. І усі ці кошти підуть на допомогу переселенцям із Маріуполя та сім'ям загиблих у торговому центрі в Кременчуці.