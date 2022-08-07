У Києві провели благодійний аукціон "Добра справа" [ Редагувати ]
Картини, марки, боксерські рукавиці пішли з молотка за тисячі доларів. У Києві провели благодійний аукціон "Добра справа". Кошти від продажу лотів - підуть на допомогу переселенцям та постраждалим від агресії росії
Скільки ж грошей зібрали? І що продали за рекордні суми? Анна Каменєва все бачила і про все розкаже далі.
Прощались с жизнью мы буквально каждый день. За два месяца оккупации россия убила наш город и убила очень много наших мариупольцев...
Катерина разом із дочкою виїхали із Маріуполя 24 лютого, та за два дні повернулися назад. І наступні два місяці - в окупації - були найстрашнішими.
Катерина Хлименкова, переселенка з Маріуполя:
Когда в четыре утра начинали летать самолеты и сбрасывали бомбы, вот вся земля, побелка, ты вот так сидишь и вот это все на тебя сыпится, и кажется, что тебя живьем сейчас засыпет.
Тетяна Хлименкова, переселенка з Маріуполя:
Старшнее всего было понимание, что не будет еды, чтобы вижить и смерть людей конечно. Видеть трупы просто проходя по улице, нет варианта не смотреть на это.
Наприкінці квітня жінка з дочкою вирішили - треба виїхати. Дев'ять днів дороги та очікувань - і разом із колоною з "Азовсталі" вони вирвалися з окупації. Вже в Києві Катерина почала волонтерити.
Этот штаб спасает, чтобы не сойти с ума окончательно.
Тепер у жінки нова мета.
Катерина Хлименкова, переселенка з Маріуполя:
Открыть хаб на базе университета нашего, Мариупольського госдарственного университета, который тоже переехал сюда, открыть, чтобы помогать нашим мариупольцам.
І аби зібрати кошти для відкриття хабу у столиці влаштували благодійний аукціон "Добра справа". Його мета, каже організатор заходу, допомогти постраждалим від війни. Зібрані гроші підуть ще на два гуманітарних проєкти.
Владлен Неклюдов, організатор благодійного аукціону "Добра справа":
Створити такий дитячий табір для того, щоб реабілітувати переселенців. Там потрібна сума коштів - близько 600 тисяч гривень. Хочемо допомогти теж 21 сім'ї з Кременчука. Помните ту страшну трагедію, коли ракета влучила в торговий центр "Амстор" і там загинула 21 людина і цим сім'ям я теж хочу допомогти.
З молотка пішло 100 лотів. На аукціон виставили картини українських художників, малюнки, які діти відправляли нашим воїнам на передову. А цю картину намалювала переселенка із Маріуполя.
Тетяна Хлименкова, переселенка з Маріуполя:
Картина имеет название - українською мовою - "Кольори незалежності", на ній намальовані настрої нашої держави. Это было мое настроение, которе я хоетла показать.
А ще лоти для аукціону надали прем'єр, міністр оборони, голова МВС, нардепи, мер Києва. А найбільше предметів передав головнокомандувач Збройних сил. Колода гральних карт із зображенням російських воєнних злочинців - з автографом Валерія Залужного. Свій підпис він поставив і на картині з потопленим крейсером "москва", який пішов у завданому напрямку. І на марках - із цим же кораблем. І саме за ці лоти - найбільше змагалися учасники аукціону. Торги були в доларах.
Один з екземплярів марок із підписом Залужного пішов з молотка - за рекордні 3200 доларів. Ще один - за 2200. Та найдорожчим лотом аукціону стали - боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка.
Загалом на благодійному аукціоні зібрали майже мільйон 800 тисяч гривень. І усі ці кошти підуть на допомогу переселенцям із Маріуполя та сім'ям загиблих у торговому центрі в Кременчуці.
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