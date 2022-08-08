"Байрактари" почнуть збирати в Україні [ Редагувати ]
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що "Байрактари" почнуть збирати в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК Україна".
За його словами, турецька компанія Baykar збудує в Україні завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.
Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду та направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу.
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