Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що "Байрактари" почнуть збирати в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК Україна".

За його словами, турецька компанія Baykar збудує в Україні завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.