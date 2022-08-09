Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників [ Редагувати ]
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Україна та Росія провели перший офіційний обмін тілами загиблих військовослужбовців 2 червня у Запорізькій області. Тоді відбувся обмін за формулою "160 на 160". Відтоді сторони обмінювалися загиблими ще шість разів, включаючи сьогоднішній обмін.
Нагадаємо, що 7200 українських захисників вважаються зниклими безвісти.
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