В Україні запустили мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree [ Редагувати ]
Українська Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розробила мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree, призначений для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв.
Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
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