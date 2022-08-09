Заарештовані корпоративні права торгово-розважального центру Ocean Plaza у Києві на понад 350 млн грн передали до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це йдеться у заяві генпрокурора Андрія Костіна.

В управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться, в тому числі, про один з найбільших торгово-розважальних центрів в столиці. Серед його кінцевих бенефіціарних власників - громадяни росії з близького оточення очільника країни-агресора.

За словами генпрокурора, кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися ланцюгом фінансових операцій на адресу громадян Росії.

Останні в подальшому використовували їх у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни - агресора.

Офіс генпрокурора не уточнює назву ТРЦ, арештовані активи якого передали АРМА, але, за даними джерел у правоохоронних органах, йдеться про Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza у Києві закрився ще у перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, окрім супермаркету "Ашан".

ТРЦ Ocean Plaza загальною площею 165 000 кв. м відкрився у грудні 2012 рок. 33% акцій торговельного центру через кіпрську Ocean Plaza Project Ltd належать компанії UPD Holdings Limited, яка нещодавно належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Контрольний пакет акцій ТРЦ належить компанії "ТПС Нерухомість" російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Нагадаємо, що в управління держави передали активи 19 компаній через зв'язок з Росією.