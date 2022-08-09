Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля "бавовни" врешті-решт їх погубить.

Так Арестович прокоментував численні вибухи в окупованому Криму, що прогриміли 9 серпня.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

"Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?", – йдеться в заяві Арестовича.

А ось віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернула увагу, що 9 серпня саме відзначається Міжнародний день корінних народів.

"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала міністерка в Мережі.