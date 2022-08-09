Які літаки були на аеродромі в Криму до вибухів: супутникові фото [ Редагувати ]
На військовому аеродромі в Новофедорівці (окупований Крим) знаходилися російські винищувачі і бомбардувальники.
Про це повідомляє в Telegram проект "Схеми".
Повідомляється, що аеродром "Сакі" є одним з ключових для російської авіації на півострові. До окупації це була база Військово-морських сил України.
На сьогодні там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. З цього аеродрому противник здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.
Також проект опублікував знімки сервісу Planet Labs, зроблені сьогодні в першій половині дня приблизно за 4 години до вибухів. На них видно склади і військову авіацію.
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