Кулеба закликав ЄС припинити видачу віз росіянам [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
ЄС та країнам G7 необхідно заборонити видачу віз росіянам. Спочатку вони повинні навчитися поважати міжнародні кордони.
Про це повідомляє у Twitter-акауні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський цілком правильно наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - пише Кулеба.
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