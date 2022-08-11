Купувати білети стало простіше: "Укрзалізниця" запустила мобільний додаток [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" запустила мобільний додаток, завдяки якому придбати квиток без комісії можна за кілька кліків.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У ньому можна придбати квиток без комісії або повернути його, отримати сповіщення про рейс і колію та швидко повторити замовлення в особистому кабінеті, де зберігається історія поїздок", - розповів він.
Він додав, що під час війни Укрзалізниця стала одним із найважливіших елементів критичної інфраструктури.
"Вони евакуювали тисячі людей із зони бойових дій та разом із нами організували виплати ВПО просто на вокзалах. А зараз тестуємо інтернет від Starlink у потягах, щоб ви завжди могли бути на зв’язку", - констатував Федоров.
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