Жителі Енергодара та околиць намагаються евакуюватись з міста [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Енергодар, є поранені серед цивільного населення, про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Запорізька АЕС зараз працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Адже протягом тижня російські військові кілька днів обстрілювали станцію. Пошкоджено об'єкти на самій АЕС та поблизу неї.
Дістався ворожий вогонь і міста-супутника: жителі Енергодара та околиць намагаються виїхати. Що розповідають ті, кому вже вдалося евакуюватися і яка ситуація на станції зараз - про це далі.
Чергову евакуаційну колону зустрічають волонтери у центрі реєстрації переселенців. Із салонів автівок виходять люди - налякані й виснажені довгою дорогою. Серед тих, хто приїхав і жителі Енергодару. Вони уникають камери, а ті, хто погоджується говорити, просять не показувати обличчя, задля безпеки. Одна з жінок розповідає: в Енергодарі зараз дуже важко та неспокійно.
Переселенка з Енергодару:
Ми не маємо інтернету, ми не можемо спілкуватися з рідними, ми не знаємо де наші рідні. Дуже "весело" вночі, ну в переносному смислі, і ми бачимо, як вони гатять по Нікополю, ми дуже це бачимо, ми чуємо - стріляють "Ураганами", стріляють "Гради".
Нікополь та Марганець окупанти обстрілюють, прикриваючись Запорізькою АЕС. Рашисти, нехтуючи ядерною безпекою, б'ють і по території самої станції та місту-супутнику. Напередодні міський голова Енергодару Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі знову попередив про обстріли та закликав людей не виходити на вулицю. У головному управлінні розвідки зазначили, росіяни завдають ударів по станції з села Водяне та, ймовірно, готують чергові провокації.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України:
До стели "Енергодар" на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ. Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки".
Провокативні обстріли станції та намагання нагнати на цей напрямок додаткові сили - все це окупанти використовують для ядерного шантажу - нашої країни та світу. Міжнародна реакція на російський терор має бути потужною, зазначив президент України.
Володимир Зеленський, президент України:
Українські дипломати, представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти росії обов'язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави терориста, а також всі, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати у міжнародному суді.
Під час останніх обстрілів на станції не були пошкоджені об'єкти, що становлять ядерну небезпеку. Радіаційний фон нині в межах норми, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Втім, ситуація на АЕС залишається складною. І поки там перебувають з півтисячі російських військових та стоїть важка техніка окупантів, гарантувати безпеку просто неможливо.
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