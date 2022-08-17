З портів України вийшли ще чотири судна з продовольством - Міноборони Туреччини [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством. Вони перевозять насіння соняшнику та олію.
Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.
"Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли ще чотири судна, які перевозять насіння соняшнику та соняшникову олію", - йдеться у повідомленні відомства.
Зазначимо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.
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