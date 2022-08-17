Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що найближчим часом на всій лінії фронту очікуються "гострі події". Вони будуть пов'язані не лише із Днем незалежності.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Розвідка раніше попереджала про важливий період на фронті у серпні-вересні, який повпливає на подальший розвиток подій.

Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова йде не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День незалежності. Хоча і цей факт треба враховувати.

Представник ГУР наголосив, що розвідка поки не говорить про відступ ворога. Проте українські військові будуть активно працювати над звільненням окупованих територій.