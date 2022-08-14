Влада Євросоюзу спільно з представниками 42 країн закликала Росію вивести війська з території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

У документі наголошується, що контроль російських військових загрожує дотриманню принципів ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, які зобов'язалися дотримуватися всіх членів МАГАТЕ.

Російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

Наступного дня після обстрілу станції 5 серпня на станції відключили один із трьох енергоблоків. У заяві "Енергоатому", який контролює роботу станції, йшлося, що обстріл АЕС "спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції".

Представники МАГАТЕ неодноразово закликали допустити делегацію агенції на станцію. Влада України раніше цього тижня заявляла, що умовою для візиту місії МАГАТЕ є виведення російських військ зі станції.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі. З березня 2022 року вона перебуває під контролем російських загарбників.

Нагадаємо, що 14 серпня внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув працівник Запорізької АЕС.