російські військові завдали удару по Енергодару Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Про це пише в Telegram Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.

Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.

Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.

Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС.

"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.