Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув працівник Запорізької АЕС [ Редагувати ]
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російські військові завдали удару по Енергодару Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.
Про це пише в Telegram Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.
Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.
Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.
Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС.
"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.
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