В Україні на базі "Енергоатому" був створений кризовий штаб, який займеться цілодобовим моніторингом ситуації навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенка.

За словами міністра, штаб повинен бути максимально ефективним у разі виникнення на Запорізькій АЕС будь-якої надзвичайної ситуації.

"Є відповідні процедури, як працює цей штаб. До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там йде повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", - заявив Галущенко.

Також він разом з міністром внутрішніх справ України Денисом монастирським і президентом "Енергоатому" Петром Котіним проінспектували в Запоріжжі роботу всіх служб, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль.

Такого заходу було вжито на тлі постійних обстрілів ЗАЕС росіянами та збільшення загрози ядерної катастрофи.