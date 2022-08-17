Знищення штабу окупантів у Лисичанську: відкрилися несподівані подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Знищення ворожого штабу у колишній будівлі СБУ в окупованому Лисичанську 16 серпня сталося з провини самих російських військових.
Про це повідомляють у Telegram-каналі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців.
Виявляється, що окупанти самі здали свої координати, адже місцеперебування ворожої штаб-квартири українські військові встановили завдяки фотографіям на смартфоні одного із росіян та включеній функції геотегів.
"Ми воюємо з ідіотами. Розташування штабів російської армії в Луганську та Лисичанську було розкрито самими російськими солдатами. Місцеперебування штаб-квартири окупантів бійці ЗСУ виявили завдяки світлинам на смартфоні одного із рашистів, де була включена функція геотегів (до фотографій приєднувалося точне місце на мапі, де це фото було зроблене)", - йдеться у повідомленні.
Як розповів раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, у Лисичанську 16 серпня було ліквідовано близько сотні не рядових солдатів 2-го армійського корпусу рф.
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