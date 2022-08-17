Знищення ворожого штабу у колишній будівлі СБУ в окупованому Лисичанську 16 серпня сталося з провини самих російських військових.

Про це повідомляють у Telegram-каналі 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців.

Виявляється, що окупанти самі здали свої координати, адже місцеперебування ворожої штаб-квартири українські військові встановили завдяки фотографіям на смартфоні одного із росіян та включеній функції геотегів.

"Ми воюємо з ідіотами. Розташування штабів російської армії в Луганську та Лисичанську було розкрито самими російськими солдатами. Місцеперебування штаб-квартири окупантів бійці ЗСУ виявили завдяки світлинам на смартфоні одного із рашистів, де була включена функція геотегів (до фотографій приєднувалося точне місце на мапі, де це фото було зроблене)", - йдеться у повідомленні.

Як розповів раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, у Лисичанську 16 серпня було ліквідовано близько сотні не рядових солдатів 2-го армійського корпусу рф.