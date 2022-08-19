Надає повний контроль хакерам: в Apple виявили вразливість [ Редагувати ]
В Apple заявили про вразливості в системі безпеки iPhone, iPad та Mac. Про це повідомляє AP.
Так, через це хакери здатні отримати повний контроль над чужим пристроєм.
Як відзначає гендиректор служби комп'ютерної безпеки SocialProof Security Рейчел Тобак, уразливості можуть дозволити хакерам видавати себе за власника пристрою та запускати будь-яке програмне забезпечення.
Найбільш вразливими пристроями Apple є:
- iPhone6S і пізніші моделі;
- планшети iPad 5-го покоління і новіші;
- всі iPad Pro;
- iPad Air 2;
- комп'ютери Mac під керуванням MacOS Monterey;
- деякі моделі iPod.
Експерти також радять оновити операційну систему iOS до останньої доступної версії, аби усунути цю вразливість.
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