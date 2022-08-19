На Чернігівщині знайшли схованку зброї окупантів [ Редагувати ]
У Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівської області прикордонники спільно з поліцейськими виявили схованку набоїв та снарядів російських військових. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Правоохоронці вилучили 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форму російської армії з шевронами різних родів військ.
Придатні для подальшого використання боєприпаси передадуть Силам оборони України.
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