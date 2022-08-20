Орки загубили свій дрон із флешкою, на якій було знято відео їх баз

Російська армія продовжує обстрілювати Миколаївщину. Минулої ночі окупанти знову вдарили ракетами по кількох районах обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. Уже вдруге ворожі снаряди поцілили в головний корпус Миколаївського Чорноморського університету. Є поранені. Подробиці - далі у сюжеті.

Три ракети С-300 рашисти випустили вранці по будівлі Миколаївського Чорноморського університету. За цей тиждень це вже друге влучання. Вибуховою хвилею пошкоджено також навколишні будинки. Одна жінка поранена.

Як ви бачите наслідки вчорашніх та сьогоднішніх влучань. Не зважаючи на те, що неодноразово показували матеріали розміщення, що тут нічого не перебуває, ні яких підрозділів в будівлі університету, тим не менш - це їх не зупинило.

Також стало відомо про трьох поранених мешканців села Галицинове. Напередодні ворог обстріляв населений пункт зі Смерчів.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Внаслідок влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

Ірина Грачова керує цією пожежною частиною. З гіркотою жінка розповідає про згорілі автівки та пошкоджену будівлю. Команда пожежників рятувала вже не одне життя, але рашисти не залишили шансу далі виконувати свій обов'язок

Ірина Грачова, керівник Галицинівського загону пожежної охорони:

Полностью. К эксплуатации, что одна, что вторая машина не пригодны. Так же повреждены окна, крыша, стены, ворота. Все, что могло сыпаться - сыпались, все что могло гореть - горело. Машина загорелась моментально. Скорей всего, это были смеси, больше всего похоже.

Щоб уже найближчим часом пожежна частина знову змогла нормально працювати на допомогу прийшли волонтери та місцеві підприємці

Павло Салогуб, волнотер:

На місці, ми побачили, що є багато уражень. Вікна, машини, транспортний засіб. Зараз ми забиваємо вікна ДСП плитами, і які нам надали місцеві підприємці. Ми їм дуже дякуємо.

Рашисти, втім, і самі допомагають українцям наблизити перемогу. Так, орки загубили свій дрон із флешкою, на якій було знято відео їх баз на Миколаївщині

Наші воїни звичайно, дякують окупантам за допомогу нищити їх та закликають, що скоро жодного рашиста не залишиться на українській землі.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Наша авіація нанесла чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога на півдні - понад 70 осіб, бойова техніка, а також склад боєприпасів.