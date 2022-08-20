росія відповість за ракетний удар по Вознесенську, через який постраждали щонайменше четверо дітей. Країна-агресор платитиме за всі свої злочини.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Вознесенськ. Країна-терорист під назвою росія вдарила по житловому будинку. Наразі відомо про поранених, серед яких є діти. Боягузи і злочинці, які не здатні воювати з армією, а вміють робити це лише з мирним населенням. Ті, хто віддає накази і виконує їх, будуть нам відомі. І всі будуть відповідати за ці злочини. Наша задача - зробити так, щоб відповідали не тільки нинішні покоління росіян, але їх діти та онуки. росія платитиме за все", - написав Єрмак.

Ракетний удар по Вознесенську

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли місто Вознесенськ Миколаївської області.

Окупанти влучили в п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. Відомо про щонайменше 9 поранених, з них 4 дітей, які перебувають у тяжкому стані (вік від 3 до 17 років).