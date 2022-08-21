У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Причини його смерті з'ясовуються.

Про це повідомляє місцеве видання "Гречка".

Вказано, що інформація про смерть керівника обласного управління СБУ з'явилася сьогодні вночі, згодом цю інформацію підтвердили місцевому виданню правоохоронці.

"СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного", - повідомила виданню керівниця прес-служби СБУ Юлія Ткач.

Варто зазначити, як написав у своєму Телеграм-каналі депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь, за інформацією ЗМІ начальник управління СБУ в Кіровоградській області Олександр Наконечний здійснив самогубство.

"Джерела в правоохоронних органах підтвердили інформацію та повідомили подробиці. За попередньою версією полковник перебував за місцем проживання та здійснив з пістолета один постріл собі у голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці", - пише Лаврусь.

Олександр Наконечний обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з початку 2021 року. Зокрема, указ про його призначення президент підписав 16 січня 2021 року.