Росія може застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу ЗСУ. Ймовірною ціллю може стати той підрозділ українських військ, які вестиме наступальні дії.

Про це повідомляє генерал сера Річарда Берронса, колишній голова Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що для свого "захисту" росіяни можуть піти на такий безпрецедентний крок, як вперше за 75 років застосування ядерної зброї.

"Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових", - сказав Берронс.

Він пояснює, що згідно з доктриною рф, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка "ставить під загрозу існування держави, та атаки на критично важливі об'єкти".

"Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави", - уточнює Берронс.

Він зазначив, що експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

"Найімовірнішим сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше", - вважає британський генерал.