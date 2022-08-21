Слідчі порушили кримінальну справу за фактом смерті голови управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом загибелі начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (ч. 1 ст. 115 КК України) - "Умисне вбивство".

За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 год, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі голови Кіровоградської СБУ.

Нагадаємо, що на днях Зеленський провів кадрові зміни в СБУ.