Українські гімнасти Ковтун та Радівілов завоювали медалі чемпіонату Європи-2022 [ Редагувати ]
Українські гімнасти Ілля Ковтун та Ігор Радівілов стали призерами мультиспортивного чемпіонату Європи, який проходить у Мюнхені. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
19-річний черкасець Ілля Ковтун посів друге місце у вправах на брусах, отримавши таку ж суму балів, як і британець Джо Фрейзез - 15,333. Тож переможця було визначено за додатковим показником, а саме оцінкою за виконання, яка вищою була у представника Великої Британії.
Для вихованця Ірини Надюк це перша в окремих видах і друга загалом в кар'єрі медаль на чемпіонатах Європи.
На третю сходинку п'єдесталу в опорному стрибку зійшов Ігор Радівілов. Наш досвідчений спортсмен набрав за два стрибки в сумі 14,899 і лише 0,084 бала програв переможцю Джейку Джарману з Великої Британії та срібному призеру Артуру Давтяну з Вірменії, які отримали однакову оцінку - 14,983.
Відзначимо, що для 29-річного уродженця Маріуполя це 12-та в кар'єрі нагорода на чемпіонатах Європи.
Ігор Радівілов завоював "бронзу"
Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному Євро-2022 в німецькому Мюнхені.
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