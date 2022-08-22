У Миколаєві чутно звуки вибухів [ Редагувати ]
Миколаїв
Джерело: Українська правда
Джерело: Українська правда
У Миколаєві ввечері 21 серпня чутно звуки вибухів. Громадянам необхідно пройти до укриття.
Журналісти інформують про те, що близько 23:03 години 21 серпня у Миколаєві пролунали звуки вибухів.
Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Незважаючи на це громадянам потрібно пройти в укриття.
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