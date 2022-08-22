Співачка Оля Полякова назавжди попрощалася з "русским миром" і публічно спалила один з його символів - кокошник. У цьому головному уборі артистка починала свій творчий шлях, він був візитівкою Полякової.

Співачка провела магічний ритуал на одній з п'яти лисих гір Києва - Щекавиці, де наші предки проводили різні містичні ритуали.

24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінилися. І зрозуміли, що слід відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником... По всій Україні люди масово переходять українську, вони відмовляються від того "русского міра", який прийшов у наші будинки з горем та сльозами. Тому хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, що прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні. Раніше він для мене був просто головним убором, тим, що прикрашало мою голову, сьогодні це символ тієї культури, яка прийшла до нас із війною. І цьому не місце у нашій країні, не місце у моїй костюмерній.

Полякова кинула кокошник у багаття та промовила "заклинання" проти окупантів.

Я хочу прочитати обряд заклинання, щоб усі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні у них забирали руки та ноги, щоб у них луснула голова. І як казав класик, від*біться від нас.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла про дружбу з Кіркоровим та заявила, що "він став на бік зла".