Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі в Києві та провела магічний ритаул (фото) [ Редагувати ]
Співачка Оля Полякова назавжди попрощалася з "русским миром" і публічно спалила один з його символів - кокошник. У цьому головному уборі артистка починала свій творчий шлях, він був візитівкою Полякової.
Співачка провела магічний ритуал на одній з п'яти лисих гір Києва - Щекавиці, де наші предки проводили різні містичні ритуали.
24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінилися. І зрозуміли, що слід відмовлятися від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником...
По всій Україні люди масово переходять українську, вони відмовляються від того "русского міра", який прийшов у наші будинки з горем та сльозами. Тому хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, що прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні.
Раніше він для мене був просто головним убором, тим, що прикрашало мою голову, сьогодні це символ тієї культури, яка прийшла до нас із війною. І цьому не місце у нашій країні, не місце у моїй костюмерній.
Полякова кинула кокошник у багаття та промовила "заклинання" проти окупантів.
Я хочу прочитати обряд заклинання, щоб усі, хто приходить сюди з війною, щоб на кордоні у них забирали руки та ноги, щоб у них луснула голова. І як казав класик, від*біться від нас.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла про дружбу з Кіркоровим та заявила, що "він став на бік зла".
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