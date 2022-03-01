Уже 6-й день украинский народ отчаянно борется с российскими оккупантами. Знаменитости пытаются достучаться до россиян и белорусов с призывом не пускать родных на войну.

В то время как украинцы бросаются под танки, россияне и белорусы боятся митингов. Оля Полякова призвала не отправлять сюда военных.

"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто упиваются, просто получают наслаждение от того, что отправляют сюда молодых и сильных парней. Ведь эти две старые, беспомощные, грязные мрази, которые уже ничего не могут, получают удовольствие, отправляя на смерть молодых и сильных. Это же ваши дети, мужчины, близкие. Нахр*н вы их сюда пускаете, что вы делаете?", – эмоционально выразилась Полякова.