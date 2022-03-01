"Нахр*н вы их сюда отправляете": Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам [ Редактировать ]
Уже 6-й день украинский народ отчаянно борется с российскими оккупантами. Знаменитости пытаются достучаться до россиян и белорусов с призывом не пускать родных на войну.
В то время как украинцы бросаются под танки, россияне и белорусы боятся митингов. Оля Полякова призвала не отправлять сюда военных.
"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто упиваются, просто получают наслаждение от того, что отправляют сюда молодых и сильных парней. Ведь эти две старые, беспомощные, грязные мрази, которые уже ничего не могут, получают удовольствие, отправляя на смерть молодых и сильных. Это же ваши дети, мужчины, близкие. Нахр*н вы их сюда пускаете, что вы делаете?", – эмоционально выразилась Полякова.
по теме
Украинская телеведущая Мария Ефросинина призвала россиян выходить на митинги
Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину в войне с Россией
Рроссийские звезды шоу-бизнеса отреагировали на вторжение и жестко осудили действия Владимира Путина.
Известная своими украинофобскими заявлениями ведущая Снежана Егорова, которая ранее публично поддержала Владимира Путина, назвала его "героем нашего времени"
Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00