Полк "Азов" зробив заяву щодо вбивства доньки російського пропагандиста й ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікувала ФСБ у своєму звіті про розслідування, ніколи не належала до підрозділу. Звинувачення на адресу "Азову" - це чергове недопрацювання і фейк від ФСБ, йдеться у заяві.

Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт - це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що російська пропаганда знову створює вигадані світи".

Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної «призначено» українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу.

Ввечері 20 серпня у районі селища Великі Вязьоми у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, яким керувала дочка прокремлівського політолога, одного з ідеологів війни проти України Олександра Дугіна Дар'я.

Нагадаємо, що Дугіна оголосили персоною нон-грата в Україні ще в 2007 році через вандалізм на Говерлі.