Зеленський: число випущених по Україні ракет наближається до 3 500 [ Редагувати ]
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Число випущених по Україні крилатих ракет з початку вторгнення росії наближається до 3,5 тисячі.
Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.
"Загальна кількість різних крилатих ракет, які росія застосувала проти нас, наближається до 3,5 тисячі. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки вони інтенсивні", - зазначив він.
За його словами, росію рано чи пізно визнають країною терористом. Питання лише в тому, скільки ще життів вона встигне забрати, перш ніж реакція міжнародного співтовариства буде по-справжньому відчутною для неї.
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