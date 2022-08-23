День Незалежності: чи буде курсувати евакуаційний поїзд з Покровська [ Редагувати ]
Фото: fakty.com.ua
У середу, 24 серпня, на День Незалежності України, евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть. Про це повідомляється у Telegram мера міста Руслана Требушкіна.
Він зазначив, що у вівторок, 23 серпня, о 16:30, з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний.
Завтра евакуаційних поїздів з Покровська не буде.
по темі
Prev Next
23 серпня 2022 09:15 День Незалежності: де і які будуть обмеження
У 2022 День Незалежності України пройде без урочистостей
23 серпня 2022 09:00 На відновлення регіонів: Нідерланди виділили Україні пакет фінансової допомоги
Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро як допомогу
23 серпня 2022 08:15 Удар по центру Харкова: деталі
У вівторок вранці, 23 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова
23 серпня 2022 07:45 ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці
В Каховці українські військові знищили склад з російськими боєприпасами
23 серпня 2022 07:30 У Харкові прогриміли вибухи
У вівторок вранці, 23 лютого, в Харкові після оголошення повітряної тривоги в місті та області прогриміли вибухи