У середу, 24 серпня, на День Незалежності України, евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть. Про це повідомляється у Telegram мера міста Руслана Требушкіна.

Він зазначив, що у вівторок, 23 серпня, о 16:30, з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний.