У Дніпрі лунають вибухи [ Редагувати ]
У Дніпрі оголошена повітряна тривога та лунають вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У Дніпрі пролунали звуки, схожі на вибухи, повідомляють кореспонденти.
Вибухи в Дніпрі підтвердив мер міста Борис Філатов
Пжлст, оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома.
Подробности позже. Ждём официальную информацию от Военной Администрации.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у віддаленому районі Дніпра зруйновано будинок та пошкоджено автомобілі. Але декілька ракет збило ППО.
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