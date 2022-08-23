Заповіт Бучі. У центрі Берліна відкрилася експозиція, що розповідає німцям про жахіття війни в Україні. Виставка складається з одного єдиного експоната. Це мікроавтобус, на якому троє жінок та дівчинка намагалися втікти із захопленої російськими військовими Бучі. Тетяна Логунова продовжить.

Курфюрстендамм - одна із найвідоміших вулиць німецької столиці. Тут найкращий шопінг, найсмачніші ресторани та купа культових кав'ярень. На проспекті, де німці та туристи люблять безтурботно гуляти та відпочивати, з'явилася експозиція, що розповідає про війну в Україні.

Машина з пекла. У центрі мирного Берліна - нагадування про страшну війну, яка триває просто зараз у самому центрі Європи. Автівка з українського міста Буча, розстріляна російськими військовими.

Цей іржавий та майже згорілий мікроавтобус колись був синім. На початку березня вирватися на ньому із Бучі, куди зайшли російські військові, намагалися три жінки та дівчинка: Жанна Каменєва, Марія Ільчук та Таміла Міщенко із донькою Ганною. Виїхати із міста вони не змогли - автівку розстріляли росіяни. Чи то з протитанкового гранатомета, чи з БМП. Вже після звільнення Бучі активісти знайшли бус на цвинтарі машин. А коли дізналися його страшну історію - вирішили везти авто до Німеччини.

Роман Семенишин-Браеску, один з ініціаторів проєкту:

Ми несемо меседж про те, що це можливо. Те, що німці вважають неможливим, тим, що ніколи не станеться, при такому фанатичному диктаторі, при такому фанатичному народі, який зміг зробити це звірство з українськими жінками та дітьми, це можливо. І до цієї загрози треба відноситися реально.

На відкриття експозиції прийшли десятки німецьких журналістів, депутати Бундестагу та дипломати. Український посол Андрій Мельник ще раз закликав уряд Німеччини змінити позицію і підтримати візові обмеження для громадян рф. Адже, як туристи до Європи можуть приїхати й росіяни, які розстріляли це авто.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині:

Ми не знаємо, хто вбив чотирьох жінок, які намагалися втекти у цьому автобусі з Бучі, ми не знаємо, хто вони. І ми не можемо виключати, що ці люди, прикинувшись студентами, могли отримати німецьку туристичну візу і приїхати в Берлін. І, коли ми зараз з вами говоримо, ці люди можуть стояти осторонь, пити каву і посміхатися. І в цьому весь цинізм ситуації. Це війна, яку веде не лише путін, це війна, яку ведуть росіяни та російська держава.

Повз автівку з Бучі - мало хто зміг пройти спокійно. Сльози не в змозі втримати навіть чоловіки.

Я сподіваюся, що багато людей дізнаються про жахіття, які творить росія. Я зустрічав багато біженців, я вважаю, що ми маємо допомагати Україні (плаче). Це все дуже страшно. Я бажаю вам усього найкращого.

У Берліні машина із Бучі розповідатиме про війну в Україні до середини вересня. Потім її повезуть в інші європейські міста.