Хакери зламали російські телеканали та транслювали звернення Зеленського до кримчан (відео) [ Редагувати ]
Українські хакери зламали топові російські телеканали і транслювали звернення Володимира Зеленського до кримчан.
Хакерської атаки зазнали: Перший канал, НТВ, Росія 24, Росія Культура та інші канали ПП ТРК "ТОНУС".
"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це - не та земля, де їм не буде спокійно", - заявив президент України.
Там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці назви. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом.
Далі в етері російських телеканалів пролунала пісня "Україна - це ти", що супроводжувалась кадрами з українського Криму - до окупації.
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