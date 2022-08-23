Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки МО України.

росіяни використовують новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій АЕС для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світову спільноту. Мінометні обстріли передмість Енергодара мають конкретну мету - золовідвали Запорізької ТЕС.

Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівнем радіації, що як мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні вони утворюють пил, яка здатна переміщатися на значні відстані.

В результаті мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, що розносяться вітром по околицях Енергодара. Окупанти намагаються представити дані підвищеного рівня радіації, як результати "обстрілів з боку ЗСУ".

За даними Запорізької ОВА, станом на 17:00 23 серпня радіаційний фон в Енергодарі та його околицях не перевищує характерний для цих територій природний фон.