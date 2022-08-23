Українська сторона не має наміру стабілізувати фронт, щоб якось "заспокоїти" російську федерацію.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Кримської платформи.

Зокрема, він прокоментував можливість завершення війни проти росії до зими.

"Мій головний посил, ми розуміли натяки і сигнали, що потрібно перейти до режиму припинення вогню і почати говорити з російської федерації. У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде, або Мінська-5, або Мінська-7. Ми в ці ігри грати не будемо, ми так втратили частину наших територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо зараз зупинитися, що Україна залишиться без Півдня і кілька років не матиме виходу до моря, а російські війська розгорнуться і підуть на Миколаїв і Одесу.

"А потім ще раз захочуть повернутися в нашу столицю. Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб лише якось заспокоїти російську федерацію, цим займатися наша держава не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого", - додав президент.