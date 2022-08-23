Наступальними діями окупанти намагалися прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське, але успіху не мали і хаотично відступили.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без істотних змін. Окупанти задіяли ствольну артилерію для обстрілів неподалік Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Руські Тишки та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Костянтинівки та верхнього Салтова. З метою виконання завдань розвідки і коригування вогню артилерії задіяв БПЛА.

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік долини та Дібрівного. Також війська противника завдали авіаційних ударів біля Богородичного. У районі Нової Дмитрівки велася повітряна розвідка БПЛА.

На Краматорському напрямку окупанти вдарили в районі населених пунктів Сіверськ, Григорівка та Біленьке. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба, здійснював розвідку позицій ЗСУ за допомогою БПЛА.

На Бахмутському напрямку війська рф завдавали ударів в районах Бахмута, Бахмутського та Кодеми. Також окупанти зробили невдалу спробу розвідки боєм в напрямку населеного пункту Зайцеве, відійшли.

Наступальними діями противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцеве і Курдюмівка, але успіху не мав і відійшов.

На Авдіївському напрямку війська противника продовжили обстріли районів поблизу Авдіївки, Водяного, Новобахмутівки та Невельського, також завдали авіаударів неподалік Мар'їнки та Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Павлівки та Великої Новосілки. Невдало намагався покращити тактичне становище в напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви.

На Запорізькому напрямку зафіксовані удари ворога в районах населених пунктів Щербаки, Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль та Вишневе. Також противник завдав авіаційних ударів біля Малинівки та Залізничного.

На Південнобузькому напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Прибузьке, Лупареве, Мирне, Новогригорівка, Первомайське, Киселівка, Любомирівка, Андріївка, Миколаївка.

Також війська рф завдали авіаударів біля Трудолюбівки, Андріївки та Новогригорівки. Для розвідки позицій ЗСУ та корекції вогню артилерії противник активно задіяв БПЛА.