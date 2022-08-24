Що відбувається на фронті: карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Збройні сили України поки зупинили контрнаступ на півдні. Про це свідчить мапа, опублікована в Twitter Міністерства оборони Британії.
При цьому російські окупаційні війська продовжують атакувати на сході.
Згідно з даними британської розвідки, на півдні України поки спостерігається затишшя. Українські війська зупинили наступ, хоча ще вчора британці відображали напрямки українських атак.
Крім того, Міністерство оборони Британії додало на карту розташування Запорізької атомної електростанції, яка зараз знаходиться під окупацією російських військ.
Що стосується наступу росії, то окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на трьох напрямках - у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також росіяни продовжують наносити ракетні удари по мирних містах України.
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Таким чином вони намагаються змусити українських бійців тримати значні сили на цьому напрямі
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