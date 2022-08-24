Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН проголосувала за те, щоб дозволити президенту України Володимиру Зеленському виступити на засіданні щодо України у відеоформаті.
За участь Зеленського виступили 13 членів Радбезу, Росія висловилася проти, Китай утримався. Виступ президента України відбудеться сьогодні, 24 серпня.
Нагадаємо, що 24 серпня у Міноборони України заявили про те, що Росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.
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