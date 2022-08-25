Удар по потягу в Чаплиному: повністю зруйновані два будинки [ Редагувати ]
В результаті ракетного удару по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня повністю зруйновані два приватних будинки, ще 30 пошкоджені.
Про це заявив представник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Журавльов, передає "Суспільне".
Також пошкоджено 35 господарських будівель, знищено автомобіль, ще три машини серйозно пошкоджені. Також частково зруйновано і будівлю Укрпошти.
В результаті удару пожежа охопила п'ять пасажирських вагонів. Зокрема, поранення отримала провідниця. Її відкинуло на 50 метрів від епіцентру подій, жінку виявили та передали медикам.
За словами Андрія Журавльова, під час ракетного удару поруч зі станцією проїжджав автомобіль, в якому перебувала сім'я переселенців з Донецької області. Батьки загинули. Дитину викинуло на дорогу, де її знайшли і госпіталізували. В цілому армія РФ випустила по Чаплине вісім реактивних снарядів і ракет.
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